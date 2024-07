Viaggi e bicchieri a Firenze Tour alcolici fra pub e monumenti L’ultima frontiera del turismo trash

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) L’aneddoto storico viene servito così. Come un’oliva a mollo in un bicchiere di Martini liscio. Può solo accompagnare, non certo nutrire lo stomaco. Né tantomeno il cervello dei turisti a cui i loro accompagnatori snocciolano i ’funny facts’: aneddoti, storielle, episodi che punteggiano la storia millenaria di. Il tutto durante una mini maratona di pub in bar. Quella che gli inglesi chiamano ’pub crawl’: strisciare tra i locali notturni e brindare fino all’alba. E, magari, tra un drink e l’altro, buttare giù pillole di storia fiorentina, imboccate da un Cicerone locale. Nulla di illegale, per carità. Ma di certo uno schiaffonerispetto all’offerta turistica di una città che sfiora i cinque milioni di visitatori l’anno. E nella canicola della notte fiorentina tra Ponte Vecchio e gli Uffizi, già satura di grupponi di turisti spesso fradici, c’è chi ha fiutato il business.