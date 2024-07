Un posto al sole il famoso attore condannato per omicidio | l’accusa è grave

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 luglio 2024) Unalè la soap opera italiana che va in onda su Rai 3 da quasi 30 anni. È ambientata a Napoli e narra le storie di famiglie e di condomini di Palazzo Palladini che non sono semplici vicini di casa, ma amici, nemici e talvolta amanti. A differenza delle altre soap, Upas è sincronizzato con il calendario del mondo reale; quindi segue stagioni, festività, eventi significativi, mode nel momento in cui lo spettatore le vive. Come ogni soap ci sono personaggi longevi che abbiamo imparato a conoscere ed amare. Purtroppo questa volta non si tratta di finzione, ma è la vita vera: uno degli attori è statoperstradale. Leggi anche: Alessandro Greco, la rivelazione improvvisa su “Unomattina estate” Leggi anche: Caterina Balivo, rapina choc mentre è in vacanza: i dettagli IlperMauro Santopietro, in Unal, interpreta Mario Borrelli, un medico che presta servizio assieme a Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) sulle ambulanze.