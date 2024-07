Tim chiude un’era e ne apre un’altra La nuova vita senza rete

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Il mercato voleva la vendita dellae per Tim non poteva essere altrimenti. Il 1 luglio 2024 passerà alla storia come il giorno che ha inaugurato laera del gruppo telefonico., votata all’agilità e a un ritrovato spazio di manovra sugli investimenti. E con meno debito. Alla fine la tanto sospirata vendita di Netco (il veicolo recante in doteprimaria e secondaria), fortemente voluta dal ceo Pietro Labriola, nonostante le resistenze con tanto di carte bollate del socio francese Vivendi, è arrivata, al prezzo di 22 miliardi,. E gli applausi, in Borsa, non sono mancati, visto l’andamento del titolo nelle ore immediatamente seguenti al closing. I dettagli sono noti, ma vale la pena riassumerli. L’accordo prevede la cessione al fondo statunitense Kkr di Netco, lo spin-off di Telecom che comprende, come detto, oltre allafissa, anche Fibercop, ora affidata alle cure del tandem Massimo Sarmi (ex Poste) e Luigi Ferraris, reduce dall’esperienza al vertice di Ferrovie.