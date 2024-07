Tempo variabile con temporali sempre in agguato | temperature in lieve calo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Un flusso di correnti dall’Oceano Atlantico favorisce sulla nostra regione una certa variabilità ed una attenuazione del caldo, con brevi episodiraleschi a tratti possibili sia in montagna che in pianura.massime che tenderanno ad essere leggermente inferiori ai valori medi trentennali di riferimento 1991-2020. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 2 luglio 2024Previsto: Poco nuvoloso al mattino su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, ove si potranno verificare sporadici rovesci o brevirali, che nel corso della serata potranno sconfinare nelle vicine aree pianeggianti.: Massime inaumento e comprese tra 28/31 °C; Minime stazionarie e comprese tra 18/21 °C; Zero termico intorno a 3600/3800 m.