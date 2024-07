Talk To Me | i registi del film sono al lavoro su un nuovo progetto horror

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 2 luglio 2024) Con una carriera iniziata su Youtube e poi proseguita con il loro primo lungometraggio,to Me, i due fratelli gemelli australiani Danny e Michael Philippoupronti a tornare al cinema con Bring Her Back, undistribuito sempre dalla A24 con Sally Hawkins protagonista. Dopo aver diretto ildi maggior incasso della A24, di cui potete leggere la nostra recensione, quest’estate Danny e Michael Philippou inizieranno a girare nella loro città natale Adelaide, in Australia, il loro secondo, intitolato Bring Her Back. La trama e la data di uscita nonancora state svelate ma Variety ha rivelato in anteprima il cast ufficiale. Il ruolo principale è stato affidato a Sally Hawkins, due volte candidata all’Oscar, e ad accompagnarla ci saranno Billy Barratt (Il ritorno di Mary Poppins), Jonah Wren-Phillips (Sweet Tooth), Sally-Anne Upton, Stephen Phillips e la giovanissima Sora Wong.