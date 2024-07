Sabaudia tutto pronto per l’International Street Food 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio– Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, l’VIII Edizione del– la più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada). Sarà a, per la sua 81° tappa, da venerdì 5 luglio a domenica 7 luglio, in Viale Umberto I al centro della città, (venerdì ore 18 – 24, sabato e domenica 12 – 24). L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungolo stivale fino alla fine di novembre. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere.