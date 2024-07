Richard Gere | a 74 anni il suo primo ruolo importante sul piccolo schermo ecco dove reciterà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024), Michael Fassbender, Jeffrey Wright. un trio di assi della recitazione per una serie di spionaggio girata a Londra che rilegge in chiave britca il thriller di spionaggio francese Le Bureau.ha frequentato ben poco il, ma nella vita mai dire mai. A 74l'attore è stato ingaggiato per progetto di altro profilo:affiancherà Michael Fassbender e Jeffrey Wright nella serie Showtime The Agency, remake a stelle e strisce del dramma politico francese Le Bureau - Sotto copertura.interpreterà Bosko, capo storico della stazione di Londra che ha prestato servizio come agente sotto copertura per 8. Bosko dovrà accogliere Martian (Michael Fassbender), agente della CIA sotto copertura costretto ad abbandonare i suoi incarichi per fare ritorno alla stazione di Londra.