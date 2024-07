Ralph Lauren aprirà la New York Fashion Week

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024)la settimana della moda nella Grande Mela. Svelati i primi dettagli per la sua prossima runway. Il marchio americano, che aveva presentato l’ultima collezione al margine del calendario ufficiale, per la prossima spring-summer 2025 si reinserisce nel programma della Newe porta il suo show in apertura della kermesse, prevista per il 5 settembre. Il catwalk si terrà negli Hamptons, luogo caro al fondatore della griffe. «Gli Hamptons sono più di un luogo. È un mondo naturale di infiniti cieli azzurri, oceano, campi verdi e staccionate bianche, rusticità ed eleganza con una quantità di luce che ha attirato qui gli artisti decenni fa. È stata casa, il mio rifugio e sempre fonte di ispirazione», ha dichiaratoa “WWD”.