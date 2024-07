Pnrr asse Roma-Bruxelles | 11 miliardi dalla quinta rata per 53 progetti Record nella Ue

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Altri 400 milioni, fino a toccare gli undicidi euro. Si scrive “”, si legge sviluppo, crescita, innovazione. Una sfida che l’Italia sta portando avanti meglio di tanti altri paesi europei, una corsa contro il tempo e contro la burocrazia che oggi fa segnare lo sblocco delladel pagamento dei fondi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonostante quello che il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, definisce “un iter complesso, frutto di una proficua collaborazione tra l’Unione europea e il governo italiano”. Fitto, indicato come candidato per un ruolo da commissario Ue per l’Italia, sul punto osserva un rigoroso silenzio, ma esprime “piena soddisfazione” per l’andamento dei pagamenti e deilegati alsottolineando il “lavoro congiunto importante” con l’Ue che ha permesso questo “passo avanti”.