Muore al mare davanti alla famiglia lo straziante addio di amici e colleghi | Lasci un vuoto

(Di martedì 2 luglio 2024) Modena, 2 luglio 2024 - Una tragedia consumataagli occhi della propria. Francesco Fregni ha perso la vita ieri, mentre faceva il bagno in Sardegna, con moglie e figli piccoli. Portato a riva privo di sensi, a nulla è servito l'intervento del defibrillatore per rianimarlo: purtroppo non c'è stato nulla da fare per il modenese 43enne. E una comunità, tra, parenti,ed istituzioni, sconvolta. Tantissime, infatti, le testimonianze di vicinanzae di cordoglio per l'uomo, a partire dsua Mirandola: dal sindaco Letizia Budri aidella concessionaria dove lavorava Francesco, tutti attoniti e senza parole per una morte improvvisa che ha messo in ginocchio unae non solo. Il messaggio del sindaco "Il Sindaco Letizia Budri esprime il più sentito cordoglio personale e a nome dell’Amministrazione comunale - si legge in una nota del primo cittadino -, per la prematura scomparsa di Francesco.