Melissano firmato il rinnovo del contratto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Il direttore sportivo Stefanohaieri ilcon lo Spezia fino al 30 giugno 2025. Per l’operatore di mercato leccese, classe 1980, sarà la quarta stagione da dirigente nel sodalizio di via Melara, dopo i due campionati vissuti in Serie A e uno in Serie B. Arrivato nell’agosto del 2020 con il ds Mauro Meluso (a fianco del ds cosentino vinse il campionato di Lega Pro nel Lecce), il contributo difu ritenuto molto importante da mister Vincenzo Italiano nel raggiungimento della storica salvezza in Serie A, al punto che quando il tecnico decise di andare alla Fiorentina, chiese ai dirigenti viola di ingaggiare il ds pugliese. Nel giugno 2022 il ritorno in riva al Golfo, a fianco prima di Riccardo Pecini e poi di Eduardo Macia.