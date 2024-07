Martinez-Inter cambio di programma Ma il giorno giusto si avvicina!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) I programmi per Josepall’slittano ma non cambiano davvero. Ognidi più sil’arrivo a Milano del portiere spagnolo. ATTESE – Il calciomercato si è ufficialmente aperto ieri – 1° luglio – con l’inaugurazione, tenutasi a Rimini in serata, durante il Gran Galà. Per l’occasione erano presenti anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, che intanto stanno preparando il primo colpo di mercato ufficiale: Josep. I due dirigenti e rappresentanti dell’ieri si sono espressi su numerosi temi, non solo legati a trattative. Ma queste ore sono le più calde e delicate per l’arrivo a Milano del portiere spagnolo del Genoa, le cui visite mediche erano attese già quest’oggi. I programmi pere l’sembrano essere cambiati, come informa l’edizione odierna di TuttoSport.