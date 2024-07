La Russia vuole costruire una stazione spaziale | il primo lancio nel 2027

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Mosca, 2 luglio 2024 – Laè pronta a costruirsi una, ma non rinuncerà alle missioni verso la Iss fino al termine della collaborazione internazionale. Yury Borisov, amministratore delegato dell'agenziarussa Roscosmos, ha approvato il programma generale con ildelmodulo previsto per il. Il documento è stato firmato anche da 19 direttori generali delle principali imprese di cooperazione e prevede progettazione e produzione dei moduli della, test per un'astronave con equipaggio di nuova generazione, veicoli die infrastrutture spaziali sulla Terra, nonché il sostegno al progetto da parte dei centri di ricerca del settore. Il velivolodecollerà dal cosmodromo di Vostochny e porterà in orbita un modulo scientifico ed energetico fra tre anni.