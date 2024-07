Il gioco online più inutile e frustrante del mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - One Million Checkboxes potrebbe avanzare la candidatura delpiùdell'intero web. E vincerla a mani basse. Ma nonostante questo è la tendenza delle ultime settimane con migliaia di persone che si collegano ogni giorno per 'puntare e spuntare' le caselle presenti nell'interfaccia della semplicissima homepage. Quel che si vede è un continuo selezionare e deselezionare i piccoli spazi quadrati blu e bianchi lampeggianti per dare vita a quella che davvero sembra una delle più grandi e colossali perdite di tempo. La verità è che il successo di questo passatempo sta nel fatto che non si gioca mai da soli ma con agguerriti sconosciuti, che rimarranno tali, con cui si iniziano delle battaglie di click senza apparente sosta.