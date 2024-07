Giovanni Longoni | Israele contesta Netanyahu ma vuole uno più duro di lui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) I gatti di Nir Oz fanno le fusa, si strusciano contro le gambe dei visitatori, li guardano dal basso in alto in cerca di carezze e croccantini. Non hanno paura degli uomini: sono tutti esemplari giovani, di pochi mesi. Sono tanti, sbucano da ogni parte e, escluse le mosche, sembrano gli unici animali a popolare il kibbutz che la mattina di sabato 7 ottobre 2023 venne investito dall'attacco in tre ondate di quasi un migliaio di terroristi di Hamas sputati fuori da Gaza, distante circa un chilometro da quello che è uno degli insediamenti israeliani più vicini alla Striscia. I guerriglieri della forza al Nukhba, truppe d'élite di Hamas, che uccisero 46 dei quasi 400 abitanti e ne presero 71 come ostaggi, sterminarono anche gli animali delle fattorie (bovini e pollame) e quelli d'affezione: cani, pappagallini e persino i gatti ai quali la predilezione del Profeta non bastò a salvarli.