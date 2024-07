Frosinone Vivarini | Piazza importante bisogna ripartire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ il giorno di Vincenzoin casa. Il neo tecnico gialloblù è stato presentato dall’Ad, Guido Angelozzi: “Voglio ringraziare prima di tutto mister Di Francesco e gli mando un caloroso in bocca al lupo per la stagione che verrà, al pari di tutti i ragazzi tornati ai club di appartenenza. Adesso ripartiamo con un nuovo programma. La prima novità è rappresentata proprio da, un tecnico che ho sempre seguito con interesse ed attenzione e che mi ero ripromesso in tempi non sospetti di provare a portare con noi”. “E’ un tecnico che esprime un calcio che piacerà anche ai tifosi, è un tecnico che fa del gioco propositivo e del lavoro con i giovani i suoi cavalli di battaglia”, ha aggiunto Angelozzi. Dopodiché subito parola a: “Questa è unamolto, di altissimo livello.