F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP d’Austria 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Lela gara del Gran Premio, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Gara che pare scontata per come si dipana nei primi 50 giri, poi all’improvviso un pit-stop lento di Verstappen innesca il duello finale con Norris: i due si toccano e Norris deve ritirarsi, mentre Verstappen va ai box e scivola in quinta posizione. Vince Russell allora, poi Piastri e quindi Sainz. Leclerc danneggia invece l’ala al primo giro e rovina la sua gara uscendo fuori dai punti. Di seguito ecco le graduatorieper quanto riguarda il titoloe quello dei. LEIL GPCLASSIFICAF1Max Verstappen (Red Bull) 237 Lando Norris (McLaren) 156 Charles Leclerc (Ferrari) 150 Carlos Sainz (Ferrari) 135 Sergio Perez (Red Bull) 118 Oscar Piastri (McLaren) 112 George Russell (Mercedes) 111 Lewis Hamilton (Mercedes) 85 Fernando Alonso (Aston Martin) 41 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 Lance Stroll (Aston Martin) 17 Nico Hulkenberg (Haas) 14 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Pierre Gasly (Alpine) 6 Kevin Magnussen (Haas) 5 Esteban Ocon (Alpine) 3 Alexander Albon (Williams) 2 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 CLASSIFICAF1Red Bull 355 Ferrari 291 McLaren 268 Mercedes 196 Aston Martin 58 Racing Bulls 30 Haas 19 Alpine 9 Williams 2 Kick Sauber 0 F1: leil GPSportFace.