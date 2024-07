Entrava nelle case e derubava gli anziani Arrestato un 46enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Aveva commesso diversi furti, tutti ai danni di persone anziane, nel periodo compreso tra febbraio e maggio di quest’anno. Ora il ladro, un quarantaseienne italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è statodai carabinieri del Radiomobile di Vergato e portato nel carcere bolognese della Dozza. Per lui l’accusa è di furto continuato in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ma ripercorriamo i fatti. Durante il periodo in questione, erano partite le indagini dei militari dell’Arma – coordinati dalla Procura – a seguito di numerosi furti in abitazione commessi nel territorio dell’Appennino bolognese. Come riferito dalle vittime (tutte persone anziane) ai carabinieri, il ladro le avvicinava o nel giardino o direttamente all’interno della loro casa chiedendo informazioni.