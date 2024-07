Crolla un cornicione in piazza Sant’Ambrogio paura a Firenze | Poteva essere una strage

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – “Fosse successo alle 9 di mattina, sarebbe stata una”. E invece è capitato poco dopo l’alba, quando in strada non passava nessuno. Un pezzo disi è staccato da un edificio nella centralissima, a due passi dal mercato, in una delle vie più trafficate di. Una tempesta di mattoni e calcinacci sono precipitati al suolo da uno dei palazzi sovrastanti, sfiorando la piccola edicola che si trova lì sotto. Sì,una, come conferma una signora che abita lì vicino. Il fatto è capitato stamani intorno alle 7, quando in strada non passava nessuno. Questo ha evitato che ci fossero feriti, ma vista la mole di mattoni precipitati al suolo, vengono i brividi nel pensare a cosa sarebbe potuto accadere.