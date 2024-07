Cinè Vinicio Marchioni pronto a incantare Riccione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – E’ in artista a tutto tondo, poliedrico e versatile. Dal cinema alla tv, fino al teatro,ha dato prova della sua grande professionalità, lavorando con registi di punta come Michele Placido, Paolo Virzì, Sergio Castellitto e di recente anche con Paola Cortellesi. Domani sera, mercoledì 3 luglio, ain piazzale Ceccarini, il noto attore, da poco in libreria col suo primo romanzo, ain città parlerà della sua carriera e dei suoi miti. Per l’occasione riceverà l’Hot Corn Award. Seguirà la proiezione del film ‘Grazie ragazzi’ per la regia di Riccardo Milani. In occasione di, che ospiterà anche Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna, Gabriele Muccino e Celeste Dalla Porta,, ora al cinema con un altro Ferragosto, tornerà sul grande schermo col nuovo film di Antonio Capuano.