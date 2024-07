Buon cyber viaggio a tutti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) La scorsa settimana stavo leggendo dell’attacco a CDK Global, fornitore del software per la gestione delle vendite di circa duemila concessionari d’auto statunitensi, e del suo impatto economico che potrebbe portare a una riduzione dell’8 per cento delle vendite del settore. A interrompere le mie elucubrazioni sul tema è arrivato un messaggio da un’amica avvocato che mi segnalava come a Bologna fossero sparite gran parte delle biciclette a noleggio di RideMovi. La ragione? L’apparizione di una app pirata, umoristicamente chiamata Ride'n Godi, che consentiva di utilizzare i mezzi senza pagare. Con una certa preoccupazione la professionista mi domandava: “Se fosse stato qualcosa di più grosso: per esempio delle navi?”. A quel punto mi sono sentito in dovere di rassicurarla, ovviamente a modo mio.