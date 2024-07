Asllani forte pressing dalla Serie A! L’Inter fa valutazione e replica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)è reduce dagli impegni agli Europei con l’Albania, chiusi alla fase a gironi. È attesosua terza stagione al, anche se inA ha degli estimatori. LA RICHIESTA – Kristjanè arrivato aldue anni fa dall’Empoli. In queste stagioni ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana, con 60 presenze e un gol realizzato quattro mesi fa al Genoa. Da una settimana ha potuto cominciare le vacanze, vista la fine dell’avventura agli Europei con l’Albania. Su di lui si sono però accese le voci di mercato, nello specificoA., richiestaA: ladelINTERESSE DATATO – Come afferma Viola News, su di lui c’è la Fiorentina. Non una novità, visto che già un anno fa i gigliati avevano offerto ventidue milioni ricevendo un secco no.