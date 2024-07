Zenless Zone Zero | Codice da riscattare per i 100 Pull iniziali

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’uscita diè oramai vicina. Il tanto atteso nuovo gioco dai creatori di Genshin Impact e Star Rail sta arrivando su PC, Console e Mobile, come sempre con la formula free to play, supportato dalle microtransazioni, pass e negozio. Come ogni gioco della compagnia, è già disponibile il primodaper ottenere 100. Si, avete letto bene, avete la possibilità di fare ben 100ate, assicurandovi almeno un personaggio 5 stelle, oltre i vari altri oggetti e personaggi 4 stelle. Comei codici suPartiamo prima di tutto daldain: ZZZFREE100 Ricompense: 300 Polychromes, 30,000 Dennies, 2 Senior Investigator Log, 3 W-Engine Energy Module Validità: dal Giovedì 4 Luglio al Giovedì 11 Luglio Per poterilindovrete procedere come segue: Apri il menu di gioco nella parte superiore sinistra premendo ESC su PC, options su PlayStation 5 o toccando l’icona corrispondente su mobile.