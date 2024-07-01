Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 15:30 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1° LUGLIO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA A NORD DELLA CAPITALE ALTRO INCIDENTE SULLA TIBERINA RALLENTAMENTI TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma, LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA, IN DIREZIONE Roma, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. POSSIBILI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 12:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A24 ROMA TERAMO PER UN AVVERTIMENTO, PRESARE ATTENZIONE ALL’INCIDENTE AL KM 62 VERSO TERAMO TRA TAGLIACOZZO E IL BIVIO CON LA TORANO PESCARA È AVVENUTO UN TAMPONAMENTO TRA 2 VEICOLI ANDIAMO A ROMA TRAFFICO SCORREVOLE, TROVIAMO SOLO RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DISAGI A QUEST’ORA SONO SOLO SUL LITORALE LAZIALE A NORD SULLA AURELIA IN INGRESSO A CIVITAVECCHIA E A SANTA MARINELLA ALTRE CODE TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO SULLA PROVINCIALE OSTIA ANZIO E A SUD INCOLONNAMENTI A FORMIA SU APPIA E APPIA DOMITIANA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE, CODE ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA DA VINDICIO A PORTO SALVO IN INGRESSO A GAETA UNO SGUARDO A FROSINONE DOVE IL TRAFFICO INTENSO CREA CODE IN CITTÀ SEMPRE SULLA MONTI LEPINI TRA LA CASILINA E IL TRIBUNALE IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI E A VALLE FIORETTA TRA GLI ASSI ATTREZZATI DI CECCANO E FROSINONE VERSO LA CITTÀ INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI AL 30 AGOSTO LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TRA CASSINO E AVEZZANO, DIVERSI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ 1 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DI ROMA, DOVE LA SITUAZIONE È SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA E DA APPIA A TUSCOLANA, SONO RIMASTI BREVI CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 10:30 - QUESTA LA CAUSA DELLE CODE IN IMMISSIONE AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA ANCORA BREVI CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN INGRESSO VERSO L’EUR SULLA ROMA FIUMICINO CODE A PARTIRE DA ANSA DEL TEVERE FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO ATTENZIONE SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE CREA CODE ALLO SVINCOLO DI PALIDORO PER L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ, LE CODE SONO IN DIREZIONE ROMA MAGGIORI DISAGI SUL LITORALE LAZIALE TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO SULLA PROVINCIALE OSTIA ANZIO SULL’APPIA A TERRACINA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TEMPIO DI GIOVE MA ADESSO SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA TERRACINA E FONDI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E A FORMIA INCOLONNAMENTI SU APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE, CODE ANCHE SU LUNGO MARE REPUBBLICA IN DIREZIONE DI GAETA, CHE SI ALLUNGANO SULLA REGIONALE FLACCA DA VINDICIO A PORTO SALVO SEMPRE IN INGRESSO A GAETA INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI AL 30 AGOSTO LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TRA CASSINO E AVEZZANO, DIVERSI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Maltempo Piemonte, danni consistenti, "ma non riguardano le persone" - Ancora in corso le valutazioni altrove, così come il briefing della Regione con l'Arpa, anche se i ...di ieri monitora l'andamento delle operazioni e raccoglie le segnalazioni su criticità e viabilità. ... torino.repubblica
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