Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 1 luglio 2024)1° LUGLIOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA A NORD DELLA CAPITALE ALTRO INCIDENTE SULLA TIBERINA RALLENTAMENTI TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-, LA CIRCONE È RALLENTATA, IN DIREZIONE, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. POSSIBILI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO.