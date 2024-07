Tutto sul matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | dall’abito da sposa a maniche lunghe alle lacrime di Belen

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo sette anni di amore e complicità,hanno finalmente coronato il loro sogno d’amorendosi. La celebrazione si è tenuta nella splendida cornice della villa medicea La Ferdinanda a Carmignano, in provincia di Prato. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera magica e da un’organizzazione impeccabile, ha visto la partecipazione di circa duecento invitati, tra cui molti volti noti del mondo dello spettacolo, come, che ha avuto l’onore di fare da damigella d’onore alla sorella, e Jeremias, testimone per. Unblindatissimo, per il quale le uniche immagini disponibili sono state quelle condivise sui social dpagine Instagram di Chi Magazine e Verissimo. La giornata è stata segnata da momenti di grande emozione, come l’arrivo dellaaccompagnata dal padre, l’incontro con lo sposo e ledi commozione di