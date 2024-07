Tim dice addio alla rete | perfeziona la cessione di NetCo a Kkr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (askanews) – Timdefinitivamente. Un’operazione storica, unica in Europa, con la quale, dopo anni di discussioni, la principale azienda di telecomunicazioni italiana si separa dinfrastruttura diche confluisce in una società ad hoc. Il gruppo guidato da Pietro Labriola hato ladi, la società dellaappunto, a Kohlberg Kravis Roberts & Co, vale a dire Kkr, mediante il conferimento in FiberCop (società controllata al 58% da Tim) del ramo d’azienda di Tim che comprende l’infrastruttura difissa e le attività wholesale, e la successiva acquisizione dell’intero capitale di FiberCop da parte di Optics BidCo, società controllata da Kkr. Nell’operazione ci sono anche il Mef, F2i, Abu Dhabi Investment Authority e il Canada pension plan investment board.