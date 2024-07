Steve Bannon in carcere per 4 mesi Il guru di Trump | Servirò il mio Paese in carcere e vinceremo le elezioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024), l’ex stratega di Donaldalla Camera Bianca, si consegnerà oggi in unfederale del Connecticut per scontare i quattrodi condanna all’oltraggio al Congresso, per non aver ottemperato al mandato di testimoniare nell’indagine parlamentare sull’assalto al Campidoglio. Al 70/enne ideologo dell’estrema destra Usa è già stato assegnato un numero di matricola del sistema penitenziario federale: 05635-50.: “sarà Presidente” “C’è un esercito Maga pronto a garantire che Donaldsconfigga Joe Biden e ritorni alla Casa Bianca”: lo ha detto alla Bbc l’ex stratega della Casa Biancaiana riferendosi ai militanti nel movimento Make America Great Again (Maga). LEGGI ANCHEagli italiani d'America: "Brava Meloni, ha vinto le Europee, ha gestito il G7 e ha orientato Biden" Gli occhi dell'America puntati su Biden: dopo il disastroso duello tv conpotrebbe annunciare il ritiro, ha aggiunto che non teme la prigione e che guarderà la campagna 2024 dell’ex presidente da dietro le sbarre.