Spider-Man torna al cinema | dal primo luglio di nuovo in sala tutti i film dell’Uomo Ragno

Sony, detentrice dei diritti cinematografici, riproporràgli otto film in live action con protagonista Peter Parker, in occasione del centenario di nascita della Columbia Pictures, storica casa di produzione cinematografica, acquistata dal colosso di tecnologia e videogiochi nel 1989. Ogni lunedì, a partire dal 1° luglio 2024, per otto settimane consecutive, verranno dunque riproposti i film di Spider-Man, in ordine cronologico, a partire da Spider-Man di Sam Raimi (2002), fino ad arrivare a Spider-Man: No Way Home (2021) Ecco l'elenco completo delle uscite, settimana dopo settimana, degli #SpiderManMondays Lunedì 1° luglio - Spider-Man, di Sam Raimi (2002) Lunedì 8 luglio - Spider-Man 2, di Sam Raimi (2004) Lunedì 15 luglio - Spider-Man 3, di Sam Raimi (2007) Lunedì 22 luglio – The Amazing Spider-Man, di Marc Webb (2012) Lunedì 29 luglio – The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, di Marc Webb (2014) Lunedì 5 agosto – Spider-Man: Homecoming, di Jon Watts (2017) Lunedì 12 agosto – Spider-Man: Far From Home, di Jon Watts (2019) Lunedì 19 agosto – Spider-Man: No Way Home, di Jon Watts (2021) Per acquistare i biglietti, collegatevi al sito del vostro cinema di fiducia e godetevi l'esperienza!