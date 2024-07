Promozione Biagio Nazzaro in arrivo Edoardo Nazzarelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nel mirino del club allenato da Daniele Bedetti altri due ex leoncelli classe 2005: il portiere Nicolò Sansaro e l’attaccante Tommaso Ottaviani CHIARAVALLE, 2 luglio 2024 – Si va definendo la rosa dellache sta per annunciare l’ultimo colpo importante di mercato:(nella foto di primo piano il gran gol realizzato nella stagione 2021-2022 contro il Fossombrone). Il giocatore, centrocampista offensivo, è molto vicino alla formazione Chiaravallese allenata da Daniele Bedetti e con lui altri due ex leoncelli, entrambi fuori quota classe 2005, che possono vantare presenze importanti in Eccellenza: il portiere Nicolò Sansaro e l’attaccante Tommaso Ottaviani. Se così sarà la ‘fuga’ dalla Jesina dei giocatori della scorsa stagione culminata con la retrocessione sul campo è completata: resteranno solo Trudo, Cordella, Zandri e Zagaglia.