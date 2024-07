LIVE Paolini-Sorribes Tormo 7-5 6-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | prima vittoria in carriera nello Slam londinese per la numero uno d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 16.28 Si conosce già la prossima avversaria dell’azzurra. Al secondo turno,affronterà la belga Greet Minnen, vincitrice in due set sulla wildcard locale Heather Watson. 16.27 Statistiche che mettono a nudo la differenza di cilindrata tra le due giocatrici. 34 vincenti a 12 per l’azzurra, la quale però ha commesso ben 36 errori non forzati. Un solo ace per l’italiana che comunque ha conquistato il 67% di punti con lain campo. 16.26 Jasminesi è aggiudicata l’incontro in relativa tranquillità. L’azzurra infatti ha sovrastato l’avversaria, i cui colpi erano troppo deboli per impensierire launo