La Giustizia Climatica seminario al dipartimento di Scienze Politiche della UniVanvitelli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Caserta. Le recenti sentenze emanate dai tribunali nazionali, europei ed internazionali sulle conseguenze determinate dai cambiamenti climatici che stanno avvenendo sul nostro pianeta e che grande impatto stanno avendo sulla vita di ogni essere umano e sulle sue attività economiche, sociali e culturali, saranno al centro di un interessante convegno dal titolo “La”, in programma il prossimo martedì 2 luglio presso ildidell’Università degli StudiCampania “Luigi Vanvitelli”, che ha sede a Caserta. Nell’ambito del progetto PRIN PNRR 2022 “Coping with Climate Change. Method, reasons and procedure for science based policy making” e con il patrociniorivista giuridica AmbienteDiritt, ilVanvitelli ed il dottorato di ricerca in Ambiente, Diritto Comparato e Transizioni promuovono ungiuridico che, dalle ore 10:30, nell’aula 3 di Viale Ellittico 31, passerà in rassegna le recenti pronunce giurisprudenziali, nazionali ed internazionali, nella prospettiva delle problematiche del cambiamento climatico.