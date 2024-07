Il Tennis Giotto è campione toscano a squadre con l’Under16 maschile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Ilvince il titolocon. Il merito è di Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che si sono alternati in campo nel campionato regionale e che, di successo in successo, sono arrivati fino alla finalissima dove hanno trionfato per 2-0 sullo Junior Club Next Gen di Ronchi (Ms). La squadra del circolo aretino è stata protagonista di un percorso impeccabile dove ha vinto ognuno dei cinque incontri disputati senza perdere nemmeno un set e dove è riuscita nell’impresa di centrare il sesto scudetto regionale consecutivo, dando seguito a una scia di successi avviata nel 2019 nell’Under12, proseguita ininterrottamente nelle categorie superiori e arricchita da un titolo nazionale nell’Under12 nel 2020 e da un terzo posto nazionale nell’Under14 nel 2022.