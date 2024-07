Il racconto della Festa in tv Pardo la solita passione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) IlCarriera di Provenzano passa anche dalla televisione. Sfida complicata e affascinante, a raccontare Siena e il suo Palio in diretta nazionale su La7 sarà nuovamente la voce di Pierluigi, affiancato da Giovanni Mazzini. "Il Palio si racconta sempre con la– sottolinea–, che aumenta di anno in anno come la conoscenza e la competenza, nonostante io continui a pormi con un approccio da profano. Solo i senesi lo capiscono e conoscono fino in fondo, la presenza di Mazzini per me è illuminante". "Sabato – aggiunge– mi sono visto in streaming il momento dell’assegnazione dei cavalli, l’entusiasmo di alcune Contrade e le accoglienze più tiepide; ho mandato poi qualche messaggio nel pomeriggio per aggiornarmi sulle monte.