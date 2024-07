Il mercato digitale continua a crescere | nel 2023 + 21%

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 1 luglio 2024) In questa crescita è stato essenziale il contributo delle componenti più innovative delMilano. “Se lo scenario globale delera segnato da grande incertezza e numerosi rischi, che in larga parte permangono anche oggi, la certezza di come l’innovazione stia facendo ampi e rapidissimi passi in avanti per offrire opportunità a imprese e cittadini non è mai venuta meno. Cogliere le potenzialità che la tecnologia ci sta offrendo, facendo dialogare tutti gli attori coinvolti – pubblici e privati – è la sfida che va messa in cima alle nostre priorità. Formazione, ricerca, cooperazione, regolamentazione, investimenti, ognuno di questi e di tanti altri aspetti è necessario perché ile la tecnologia diano il loro importante contributo a migliorare la vita delle persone”.