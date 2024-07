Il graffio di Bansky a Glastonbury 2024 con gommone e manichini di migranti sopra la folla Per la prima volta due headliner donne SZA e Dua Lipa show dei Coldplay – Il racconto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Uncon deilae il palco di uno degli eventi musicali più famosi al mondo per mandare un messaggio in difesa dei diritti umani. A tutela dei. Di chi lascia il proprio Paese per un viaggio di speranza (e spesso di sola andata) attraverso il Mediterraneo e il canale della Manica, su barconi fatiscenti. Opera del celebre street artist, che lo scorso venerdì sera, al Festival dinel Regno Unito, ha sorpreso tutti durante l’esibizione degli Idles, band post-punk nota per le sue posizioni lontane dalle politiche di Destra. Niente di premeditato e nessun accordo con gli artisti. Ma unonellopensato nei minimi dettagli: dalla cura dei particolari del gonfiabile al brano che avrebbe dovuto fare da sottofondo alla protesta.