I giochi educativi di Clementoni | Cambiamo con i tempi

(Di lunedì 1 luglio 2024) PER MARIO"il gioco è una cosa seria. E non bisognerebbe mai smettere di giocare, specialmente quando si diventa grandi". E prese talmente sul serio i, Mario, che passò dall’import-export di strumenti musicali alle tanto amate "scatole" che vedeva andare forte negli Stati Uniti e che in Italia erano pochissimo sviluppate. Era il 1963 e Mariotornò da New York a Recanati (Macerata) con le idee chiarissime: lasciò il suo lavoro per dare avvio all’impresa dicon l’apporto determinante della moglie Matilde e di soli 5 addetti. Così, nacque in un garage della cittadina marchigiana il suo primo gioco da tavolo italiano, La Tombola della Canzone, ispirato al Festival di Sanremo che se da una parte consente di sottolineare l’importanza del gioco non solo come passatempo ma come utile strumento di condivisione e terreno di incontro per la famiglia, dall’altra fa capire la sensibilità di Mario, un uomo, che era anche un grande comunicatore e che capiva l’importanza di un fenomeno come il Festival di Sanremo e del rilievo della comunicazione di massa.