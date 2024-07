Furto in casa di Caterina Balivo | spariti gioielli borse e Rolex dall’appartamento di Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Ladri nella residenzana diai Parioli:della conduttrice 44enne sono sparitee orologi. I malviventi sarebbero entrati dalla finestra del balcone al quarto piano e per precauzione avrebbero bloccato la porta d’ingresso. Al termine della razzia, sono fuggiti via. Da quanto si apprende, il gruppo avrebbe approfittato dell’assenza di, in vacanza questi giorni tra la Sardegna e Barcellona. Sul posto i poliziotti del commissariato Villa Glori, incaricati di indagare sul. Notizia in aggiornamento .