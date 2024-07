Evasione fiscale da 20 milioni di euro | maxi-sequestro per azienda di trasporti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024)di beni a carico del rappresentante legale di un’di autoche avrebbe omesso di versare l’Iva per ben cinque anni, oltre a non aver versato le ritenute operate nei confronti di circa mille dipendenti. Guardia di finanza – repertorio – (ilcorrieredellacitta.com) All’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di reati tributari, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega della Procura della Repubblica di Latina, è stata data esecuzione a un’ordinanza dipreventivo emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina. L’accertamento sulla società di autoGli accertamenti hanno riguardato una società operante nel settore dell’autotrasporto che, secondo quanto ricostruito, dal 2018 al 2023, ha omesso il versamento di I.