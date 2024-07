Cicale sotto scacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Adattando il testo della famosa canzone di Heather Parisi degli anni '80, possiamo dire che con i lavori di rifacimento delle strade e dei marciapiedi che si stanno facendo a Bologna nessuno ha pensato alle. Facciamo l’esempio di Viale Oriani: è vero che ora gli alberi hanno una superficie di pertinenza decisamente ampliata rispetto a prima, ma l’area subito adiacente al tronco dell’albero è stata trattata prima come deposito dei pezzi di asfalto rimossi, poi è stato messo un tessuto non tessuto ed infine è stata ricoperta la superficie con uno strato di fitta ghiaia. Il ciclo di vita delleprevede che a fine stagione queste vadano a deporre le uova nel terrenostante l’albero e muoiono; l’anno successivo le larve, una volta schiuse, escono in superficie, risalgono gli alberi effettuando la muta per vivere finalmente quei pochi mesi durante la stagione estiva.