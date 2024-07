Calcio La Zenith si rafforza in attacco Dallo Scandicci arriva Vezzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Primi movimenti in casaPrato. Il direttore sportivo Marco Magni e il vice presidente Enrico Cammelli hanno inserito un tassello importante per andare a rinforzare il reparto offensivo, in attesa di capire se la prima squadra sarà effettivamente ripescata in serie D oppure dovrà giocare l’ennesima stagione in Eccellenza. Al "Chiavacci" èto Filippo(classe 92), attaccante fiorentino proveniente dalla. Il giocatore, esploso come centravanti nella Sestese di mister Enrico Gutili, dopo aver giocato anche da mediano e da esterno di centrocampo, è reduce da un’annata in chiaroscuro, costellata da tanti problemi a una caviglia che ne hanno limitato il rendimento e l’impiego nel corso della prima parte della stagione.