Berrettini pronto al derby | Faccio i sacrifici per queste partite E sulla schiena…

(Di lunedì 1 luglio 2024) Matteoè uscito vincitore da un confronto duro e non semplice contro Marton Fucsovics: dopo aver giocato bene nei primi due set, il romano ha avuto alcune difficoltà nel terzo set per un problema alla schiena che sembrava condizionarlo, poi ha ripreso il filo del discorso nel terzo, approfittando anche di un passaggio a vuoto dell’ungherese. La sfida ora con ogni probabilità a Jannik Sinner, in unche si promette essere rovente.le parole in conferenza stampa del giocatore romanosfida contro Sinner: “Credo di batterlo, è per arrivare a giocare, ad affrontarebattaglie, che si lavora e si fanno tanti”. Ancora su Sinner: “Jannik ha compiuto un percorso straordinario negli ultimi mesi, continua a stupirmi la sua capacità di imparare velocemente, di mettere perfettamente a frutto il lavoro quotidiano.