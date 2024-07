Bastoni aborigeni risalenti a 12 000 anni fa potrebbero essere la prova del più antico rituale trasmesso culturalmente conosciuto al mondo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 1 luglio 2024) Scoperti antichiin Australia Un recente studio ha rivelato che repertia 12.000fa, due fuochi e duetrovati in una grotta remota dell’Australia meridionale,ladel piùal. Analizzando scientificamente i manufatti e consultando la storia orale degli, si ipotizza che fossero impiegati in unper infliggere dad altre persone, simile a pratiche rituali di gruppi indigeni locali come i Gunaikurnai. Studi archeologici e culturali confermano le ipotesi Gli anziani, notando somiglianze tra i reperti nella grotta e rituali Gunaikurnai documentati, hanno L'articoloa 12.000faladel piùalproviene da News Nosh.