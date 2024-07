Ausilio | Arnautovic mai sul mercato Oristanio? Si sta confrontando

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024), DS dell’Inter, ha chiuso ogni ipotesi disu Marko. Poi la sua risposta anche alla domanda su. Oltre al direttore sportivo, pure Beppe Marotta ha parlato davanti ai colleghi.– Piero, il quale ha parlato anche a Sky Sport, si è poi espresso davanti ad altri colleghi sulle manovre estive: «Marotta presidente? Cosa particolare e bella perché c’è anche una certa emozione. So quanta qualità ha e cosa può dare all’Inter e al calcio italiano in generale. Parlare di festa scudetto? Siamo già concentrati verso la prossima stagione. Ilè sempre simile: si parla di investimenti e acquisti mirati. Ma la squadra oggi è praticamente quella: due giocatori per ruolo e tre portieri dando all’allenatore la possibilità di sfruttare la rosa.