Zaccagni il cuore diviso in due

(Di domenica 30 giugno 2024) Mattiasui propri profili social ha voluto analizzare la sconfitta contro la Svizzera. Il suo è stato un europeo sicuramente breve, ma agrodolce. Da una parte la gioia per il goal che ha portato la Nazionale agli ottavi di finale, dall’altra l’amarezza di un’uscita non preventivata, ma tuttavia meritata. Forse per il minutaggio, l’attaccante laziale ha poco da rimproverarsi. Di seguito le sue parole.: “Ripartire da dove abbiamo sbagliato” Così scrive l’attaccante della Lazio e della Nazionale dopo l’eliminazione degli azzurri: “Se guardo questa foto il miosi divide in due. Due come le emozioni che il calcio ci regala ogni giorno. Da una parte la gioia di un gol al 98’ che ci ha portati agli ottavi, dall’altra la sconfitta.