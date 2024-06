Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024)DEL 30 GIUGNOORE 17,20 claudio veloccia PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLIPER UN VEICOLO IN FIAMME TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERNETINO ED ANAGNI DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CAMPO DI CARNE DIREZIONE APRILIA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral.