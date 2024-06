Sophie Codegoni vola ad Ibiza | é finita la storia d’amore con l’attore di Élite? L’indiscrezione 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024)adcon la piccola Céline Blue, é giàlacondiha da poco lanciato la sua linea di costumi per incendiare questa nuova estate ed intanto è pronta a partire con sua figlia Céline Blue. La nota influencer sta perre adin compagnia della sua primogenita. Lacon Alessandro Basciano, nonché papà della piccola sembra ormai terminata da pezzo. Negli ultimi giorni gossip che ha infiammato l’estate in cui veniva annunciato un presunto flirt tra l’influencer ed un noto attore di una serie Netflix. Leggi anche Beatrice Luzzi all’incontro con i fan si presenta un ospite a sorpresa Ecco cosa emerge dall’indiscrezione É un periodo magico ed intenso per l’ex gieffina che sta lavorando senza sosta su tanti nuovi progetti professionali ed è pronta anche a girare l’Italia spaziando tra un set e l’altro.