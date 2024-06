Sarò il sindaco di tutti Ecco la giunta Balconi-bis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Una compagine dirivista sulla scorta di voti e nuovi equilibri politici, il giuramento e i primi cenni sulle linee di mandato, consiglio comunale di insediamento fatto. "Una grande emozione poter proseguire il lavoro intrapreso – dice la rieletta Elisa–:ildi". Consiglio da protocollo, non senza scintille in apertura: quando, in seno alla convalida degli eletti, si è affrontata la spinosa questione dell’ineleggibilità di una candidata di maggioranza, eletta a Cassina nonostante fosse ancora consigliere in carica a Pioltello, già dimissionaria e surrogata. Da parte della minoranza prima la richiesta di modificare la delibera, poi l’astensione in massa. A margine un po’ di vetriolo. E uno scambio al pepe fra l’ex presidente del consiglio comunale e oggi consigliera di minoranza per la Svolta Eliana Capizzi e il segretario comunale Massimo Seminari: "Lei – la consigliera al segretario – si è arbitrariamente arrogato un diritto che era del consiglio, che avrebbe dovuto esprimersi sulla procedura".