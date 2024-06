Riunione d' emergenza per la famiglia Biden Ripensamento in vista?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Oggi a Camp David è previsto che il presidente degli Stati Uniti Joediscuta con la suail futuro della campagna elettorale per la sua rielezione dopo il dibattito con lo sfidante repubblicano Donald Trump. A rivelarlo è Nbc News, che cita cinque fonti ben informate. La visita dia Camp David era stata programmata prima del dibattito televisivo di giovedì e prevedeva che il presidente americano e la first lady Jillraggiungessero lì i loro figli e nipoti. «Unainformale», come sottolineano le fonti, ma che potrebbe essere determinante per «un» di. Alcuni democratici ritengono che solo il presidente, dopo essersi consultato con la sua, possa decidere se andare avanti o terminare anticipatamente la sua campagna.