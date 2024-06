LIVE Moto3 GP Olanda 2024 in DIRETTA | Ortolà tenta lo strappo nei primi giri risalgono Alonso e Holgado

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 6/20è a sei decimi da David Munoz. Il leader della classifica piloti ha peso leggermente quota facendo a sportellate con il suo gruppo.è ancora in testa con un vantaggio risicassimo su Furusato: +0.104. Veijer e Munoz lottano invitando a nozze. Il colombiano apparecchia la tavola Giro 5/20 Perde quota, al momento nono. Giro 4/20 Ivanè ancora in testa con un vantaggio di +0.11 rispetto a Furusato. Lo tallona Veijer a +0.310 Giro 3/20passa Rueda, adesso c’è Munoz nel mirino. Bene ancheche tiene il ritmo. Intanto Furusato alza il ritmo e riduce il gap con idue piloti. Giro 3/20e Piqueras sono a mezzo secondo da Furusato. Stannondo la fuga idue piloti.