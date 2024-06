Le sfide per una Europa più umana e fraterna L’analisi di D’Adamo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) “Grazie per questo dialogo. In virtù della vostra iniziativa, della vostra intelligenza, non è stato un monologo, è stato un vero dialogo”, erano le parole con cui San Giovanni Paolo II si rivolgeva ai giovani nel 2000. Le sue sentinelle del mattino vogliono continuare a far veicolare questo messaggio perché se non diamo ascolto ai giovani, gli neghiamo il futuro. Chi di noi lo ha già fatto? La sostenibilità è la bussola che guida il nostro cammino. Una recente pubblicazione scientifica di Cristina Di Carlo, Massimo Gastaldi, Edouard Nicolas Rossi e Antonio Felice Uricchio e chi scrive ha analizzato 105 indicatori relativi al Benessere Economico Sociale (BES) e 139 indicatori relativi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) proposti da Istat e suddivisi a livello regionale italiano.